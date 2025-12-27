Debatt | Teologi
Var det Gud som dog på korset?
När vi för samtal om inkarnationen och Jesu försoningsverk på korset och hans uppståndelse från de döda, talar vi om det som utgör centrum av kristendomen och avgör allt, skriver Sven Degerfält.
När det inom kristenheten ibland talas om att Gud i egenskap av Gud lidit döden, så har man landat i det absurda, skriver Sven Degerfält.
Christoph Schmid
Dog Gud på korset eller frambar han där ett syndfritt mänskligt offer? Hur ska vi rätt tolka och förstå Paulus när han säger: ”Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv” (2 Kor 5: 19)? Paulus säger även att det var Guds eget blod som utgöts på korset (Apg 20:28). Ibland hör man därför kristna uttala sig om att det därför var ”Gud som dog på korset”. Men frågan är då: Kan Gud i egenskap av Gud dö?