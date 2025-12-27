Var det Gud som dog på korset?

När det inom kristenheten ibland talas om att Gud i egenskap av Gud lidit döden, så har man landat i det absurda, skriver Sven Degerfält. Christoph Schmid

Dog Gud på korset eller frambar han där ett syndfritt mänskligt offer? Hur ska vi rätt tolka och förstå Paulus när han säger: ”Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv” (2 Kor 5: 19)? Paulus säger även att det var Guds eget blod som utgöts på korset (Apg 20:28). Ibland hör man därför kristna uttala sig om att det därför var ”Gud som dog på korset”. Men frågan är då: Kan Gud i egenskap av Gud dö?