Sverige är fortfarande världsledande på bistånd

Isabella Lövin (MP) skriver om bistånd i en debattartikel i Dagen den 16 december, ett samtal biskop Ulrica Fritzson fortsätter 21/12. I flera avseenden delar vi bilden av de problem vår värld står inför. För oss kristdemokrater sträcker sig ansvaret och solidariteten till våra medmänniskor långt utanför vårt lands gränser. Vi står upp för ett starkt och generöst bistånd, vilket vi har varit garanten för under nuvarande regering. Biståndet ska lindra nöd, hantera kriser och bygga stabila samhällen.

Den reformagenda som regeringen beslutade för två år sedan gäller även framgent: Fattigdomsbekämpning genom jobbskapande, handel och utbildning – både grundläggande utbildning, inte minst för flickor, och yrkesutbildning.

Förbättrad hälsa för de mest utsatta, förbättrad tillgång till vatten, sanitet och hygien, ansvarsfull användning av antibiotika, vaccinationer och andra sätt att förebygga hälsohot.

Främja frihet och bekämpa förtryck. Demokrati är avgörande för fred, frihet och säkerhet.

Utökat och effektiviserat klimatbistånd bidrar till minskade utsläpp, fossilfri energiomställning och klimatanpassning.

Stärka kvinnors och flickors frihet och egenmakt, till exempel att våga vägra utsättas för könsstympning. Kvinnans arbetsinsats ska värderas och avlönas. Hon ska själv ha rätt till inflytande och delaktighet och ska inte bli bortgift mot sin vilja.

2026 landar nivån omkring 0,74 procent av BNI, en fortsatt världsledande nivå, som gör Sverige till den fjärde eller femte största biståndsgivaren per capita i hela världen.

Stärkta synergier mellan bistånds- och migrationspolitiken. Det säger sig egentligen självt: I ett samhälle där man har möjlighet att utbilda och försörja sig, har tillgång till hälso- och sjukvård, får uttrycka sin åsikt eller utöva sin tro eller övertygelse utan att bli förföljd eller förtryckt, där man inte behöver fly undan torkkatastrofer eller översvämningar – där finns förutsättningar att leva och utvecklas som människa. Demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer medför en stabilitet som minskar konflikter inom landet och gentemot omgivningen. Stöd till utvecklingen av sådana samhällen minskar grundorsakerna till att människor lämnar hemlandet i sökandet efter en bättre framtid. Framväxten av stabila samhällen ökar också drivkraften för flyktingar att återvända till hemlandet.

Stärkt humanitärt stöd för att rädda liv och lindra nöd är ett mål i sig. Det är behovsbaserat och utgår från de humanitära principerna om humanitet, neutralitet, opartiskhet och oberoende samt internationell humanitär rätt.

Sverige har länge varit ett av världens ledande länder, gällande andel av bruttonationalinkomst (BNI) till bistånd, så även under denna regering. I en svår ekonomisk tid med krig i vårt närområde, stora försvarsutgifter, omfattande stöd till Ukraina och lågkonjunktur har minskningarna i biståndet stannat runt 5 procent. 2026 landar nivån omkring 0,74 procent av BNI, en fortsatt världsledande nivå, som gör Sverige till den fjärde eller femte största biståndsgivaren per capita i hela världen. KD har härvid varit helt instrumentella. Det är vi stolta över.

Behoven i världen är gigantiska, men resurserna är begränsade. Barn och kvinnor drabbas hårdast av krig och katastrofer. Biståndet måste vara effektivt och träffsäkert och medlen nå fram. Bistånd via civilsamhället har hög effektivitet, genom långsiktiga relationer till systerorganisationer i mottagarlandet, låga administrativa kostnader, korta beslutsvägar och låg korruptionsrisk.

Samtidigt behöver givarbasen öka. Från årsskiftet införs ett skatteavdrag för juridiska personer med upp till 164 800 kronor i avdrag vid gåvor upp till 800 000 kronor per år till ideella organisationer. Många företag, föreningar och organisationer kan på så sätt bidra med ökade medel till bistånd.

Ingen naturlag säger att allt förblir som det alltid har varit. Verkligheten förändras. Med begränsade resurser är det nödvändigt att prioritera, en insikt Miljöpartiet tycks sakna, om man utgår från den budget partiet lagt. Deras reformutrymme på 67 miljarder mer än regeringen är fantasisummor som inte ens Vänsterpartiet kommer nära.

Våra bröder och systrar i Ukraina, som kämpar för hela Europas fred, frihet och självständighet, behöver vårt stöd. Nu görs omfördelningar inom biståndsramen för att frigöra medel till att hålla i gång skolor, hälso- och sjukvård, rehabilitering och elförsörjning för civilbefolkningen i Ukraina. De bilaterala biståndsavtalen med Moçambique, Zimbabwe, Tanzania, Liberia och Bolivia avvecklas, men civilsamhällesorganisationer och multilaterala organisationer kan fortsätta verka där genom flera olika svenska biståndsstrategier. Civilsamhällesstödet är helt befriat från besparingar, liksom anslagen för humanitärt bistånd, global hälsa, kvinnors och flickors hälsa samt ”demokratimiljarden” för demokrati och mänskliga rättigheter.

Kristdemokraterna tar alltså fortsatt ansvar, både för våra bröder och systrar i syd och våra grannar i Ukraina, samtidigt som vi gör tuffa men ärliga prioriteringar utifrån verkligheten.