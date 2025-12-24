God jul till alla – förutom världens förföljda kristna

Julen närmar sig och kyrkorna fylls, ljusen tänds och orden om fred på jorden upprepas likt varje år. Samtidigt finns det kristna som inte vågar fira jul alls, inte för att de tappat tron utan för att tron gör dem till måltavlor. Deras verklighet är väl dokumenterad men sällan i centrum för det offentliga samtalet. Vissa konflikter tycks väcka starka moraliska reaktioner medan andra förblir föremål för försiktigare språk och tystare reaktioner.