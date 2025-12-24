Debatt | Förföljda kristna

God jul till alla – förutom världens förföljda kristna

Det som skaver är inte bara lidandet i sig utan även den selektiva indignationen, skriver Yusuf Aydin (KD), Max Pelin och Myden Tanriver (KDU).

Bilden: Kristna ber under gudstjänst i Khartoum, Sudan i oktober 2025.
Yusuf Aydin Yusuf Aydin Yusuf Aydin Riksdagsledamot (KD), suppleant i bland annat Utrikesutskottet och EU-nämnden, talesperson för kristna minoriteters rättigheter i Kristdemokraterna.
Max Pelin Max Pelin Max Pelin Förste vice förbundsordförande (KDU), talesperson för ekonomi och arbetsmarknad i Kristdemokratiska Ungdomsförbundet, juriststudent.
Myden Tanriver Myden Tanriver Myden Tanriver Internationell sekreterare (KDU), talesperson för utrikes-, säkerhet- och försvarspolitik i Kristdemokratiska Ungdomsförbundet, juriststudent.
Publicerad

Julen närmar sig och kyrkorna fylls, ljusen tänds och orden om fred på jorden upprepas likt varje år. Samtidigt finns det kristna som inte vågar fira jul alls, inte för att de tappat tron utan för att tron gör dem till måltavlor. Deras verklighet är väl dokumenterad men sällan i centrum för det offentliga samtalet. Vissa konflikter tycks väcka starka moraliska reaktioner medan andra förblir föremål för försiktigare språk och tystare reaktioner.

