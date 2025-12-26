Debatt | Bistånd

Andemeningen var: Varför skulle inte afrikanerna kunna skärpa sig, som vi gjort?

Frågan var kanske vanligare än jag förstått, men jämförelsen är djupt orättvis – för att förutsättningarna är så olika, skriver Birger Thureson i en replik.

Gruvarbetare i DR Kongo. Infälld bild på debattören Birger Thureson.
I dagens Kongo har konfliktmineraler ersatt gummits roll som mål för rövare och banditer, skriver Birger Thureson. Bilden: 60 procent av världens koboltreserver och 80 procent av coltanet kommer från DR Kongo. Konflikterna om de åtråvärda mineralerna tvingat miljoner människor på flykt.
Birger Thureson Birger Thureson Birger Thureson författare, journalist
Publicerad Senast uppdaterad

Jag hade talat om utsatta människors behov av en utsträckt hand. Om bistånd som fungerar. Om glädjen i att vara med och göra världen lite bättre. Ansiktena framför mig signalerade god vilja. Publiken tycktes vara med på noterna.

