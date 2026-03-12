Debatt | Antiziganism
Romska troende har blivit en växtkraft i vår församling
Erfarenheterna från vår församling är både spännande och utmanande, för integration är aldrig enkelt, skriver Alf Lax, Janne Peterson, Göte Sennerstam, Ivar Gustafsson och Roberto Josef.
Hur kan vi på bästa sätt välkomna och bemöta romerna så att de blir, och vill bli, en naturlig del av församlingen och en tillgång för verksamheten? skriver debattörerna. Bilden: Finska Filadelfia i Västberga, Stockholm (2017).
Thomas Österberg
Romers situation är en angelägenhet som berör hela vårt land, inte minst pingströrelsen där många troende romer funnit en tillhörighet. Svenska myndigheter delar in romer i fem grupper, och samtliga finns i dag representerade i många församlingar. Många romer firar egna gudstjänster på sitt språk romani, framför allt för att bevara sin kultur och sitt språk.