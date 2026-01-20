Kultur
Att skriva livsberättelse trendar: Redaktörens verktyg för att skriva boken om sitt liv
”Var konkret, även när du skriver om gudsupplevelser” säger Inger Lundin till Dagen
Inger Lundin, skrivkursledare, är aktuell med boken ”Skriv ditt liv – förläggarens hemligheter”, där hon delar med sig av råd och tips för den som vill skriva en bok om sitt liv.
Natanael Gindemo
Livsberättelser är kanske mer populära än någonsin, både att läsa och att skriva. Inger Lundin har länge guidat människor som vill sätta sina liv på pränt. Nu ger hon ut en bok med handfasta råd för alla som vill nå ut med sin berättelse.