Biskopen ropade till Gud: ”Kommer det alltid att vara så här svårt?”

Bokrecension Titel: Liv i Kristus – kärlekens väg

Författare: Mariann Edgar Budde

Mariann Edgar Budde Förlag: Verbum (132 sidor)

Genre: Andlig vägledning

Under president Donald Trumps installationsceremoni gjorde biskop Mariann Edgar Budde sin röst hörd genom en uppmärksammad predikan. Hon avslutade med en vädjan till presidenten om att ha omsorg om samhällets minoriteter och utsatta. Predikan skapade stor kontrovers i landet och presidenten själv krävde en ursäkt från Episkopalkyrkan och biskop Budde. Biskopen svarade att hon bara predikat det kristna budskapet, något som hon fått både hat och hyllningar för.

Verbum förlag har nu kommit med en svensk översättning av Buddes bok från 2019, Liv i Kristus – kärlekens väg. Boken är en sammanställning av sju andliga övningar som Episkopalkyrkan verkar ha kommit överens om. Denna kärlekens väg består av omvändelse, lärande, bön, tillbedjan, välsignelse, att gå, och vila.

Invävt i de andliga övningarna får man också höra många vittnesbörd från biskopens eget liv och erfarenheter. I kapitlet om bön beskriver hon exempelvis en tuff period i sitt liv där hon ropade till Gud: ”Kommer det alltid att vara så här svårt?” och att Gud svarade ”Ja. Men jag ska vara med dig.”

Avsnittet om vila är också viktig läsning i vår stressade tid. Biskopen påminner om hur ofta Jesus vilade och drog sig undan för att vara med Gud, en viktig påminnelse i en kultur där vila ofta ses som lättja.

Att skriva en bok med andliga övningar är ett ambitiöst projekt. Undertiteln – Kärlekens väg – lovar mycket, men jag vet inte om boken alltid lyckas leva upp till förväntningarna. Innehållet presenteras som något banbrytande, men känns som något man läst förut. Kanske för att det är en genre inom vilket mycket redan har sagts. Trots det erbjuder boken en uppbygglig andlig läsning för den vardagliga tron.