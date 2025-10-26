"Det är inte attackerna från meningsmotståndare som träffar mest illa. Kritik och nedlåtande attityder från de egna leden är värre", skriver Dan Salomonsson i en kulturessä om ledarskapets pris. Getty Images

Centerledaren gav upp efter knappt fem månader på posten. Hennes företrädare drabbades av de egnas och omgivningens dom på ett sådant sätt att det blev omöjligt att fungera som ledare. På en mandatperiod kommer det att ha passerat fyra partiledare i Centerpartiet. Anna-Karin Hatt beskriver att hon själv inte kunde förstå hur omfattande hatet och hoten skulle vara och hur hon själv skulle påverkas av det. Det är inte bara partiledare eller politiker som upplever ledarrollen som mer än man orkar. Utsattheten är gemensam för alla som tar ansvar i offentligheten. Uppdraget påverkar hela livet och alla som finns i ledarens närhet.