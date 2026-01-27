Kultur
”Mormor förlorade sin familj – kom aldrig över traumat”
Hannah Arnesens mormor överlevde Förintelsen men nästan hela hennes familj dog. Nu blir hennes historia film
Hannah Arnesen tilldelas 2026 års stipendium ur Micael Bindefelds Stiftelse till minne av Förintelsen.
Natanael Gindemo
Författaren och illustratören Hannah Arnesen är årets mottagare av Micael Bindefelds stipendium till minnet av Förintelsen. Nu inleder hon arbetet med att göra animerad kortfilm utifrån sin mormors livsberättelse.