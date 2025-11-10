Kultur
Han tog hem Utbultstipendiet 2025
Roland Utbult om vinnaren: Han har en fantastisk framtid framför sig, det är jag övertygad om.
Fakta: Alla tidigare Utbultstipendiater
- 2024: Simon Möller
- 2023: Samuel Lundell
- 2022: Hedvig & Isak Rizell
- 2021: Martina Möllås
- 2020: Hope (Thérese & Joakim Sandström)
- 2019: Jonas Engström
- 2018: Benesser
- 2017: Hanna Bertilsson & Alexandra Ougleva
- 2016: Agnes Grahn
- 2015: Ellen & John Vingren
- 2014: Malena Furehill
- 2013: Tobias Hedlund
- 2012: Terese Fredenwall
- 2011: Carl Johan Grimmark
- 2010: Anna Weister Andersson
- 2009: Dynamic
- 2008: Maria Gustin Bergström
- 2007: Michael Jeff Johnson
- 2006: Evelina Gard
- 2005: Joel Berggren
- 2004: Erik Tilling
- 2003: Isabelle ”Belle” Arnfjell
- 2002: Sofia & Hanna Corneskog
- 2001: Jon Peterson
- 2000: Samuel Ljungblahd
- 1999: Rebecca Malmborg
Det blev sångaren Victor Ternvall som belönades med utmärkelsen Årets Utbultstipendium på Dagengalan under söndagen. Och det var en tacksam stipendiat som mottog diplom, blommor och en check på 15 000 kronor från Roland Utbult.
– Fantastiskt, otroligt hedersamt, uppmuntrande och välsignat. Man blir glad, konstaterar Victor Ternvall efter galan.
Vad han ska göra med pengarna är ännu inte klart.
– Jag vill nog inte förhasta mig utan jag vill be över det här och landa i något som kan välsigna andra. Om det handlar om att ge ut musik eller hitta samarbetspartners på något sätt där man får fördjupa sig i det jag håller på med, det får tiden utvisa.
Hjälper församlingar
Victor Ternvall är bred i sitt uttryck från klassisk sång och opera till moderna lovsången, jazz och gospel. Han är även ofta anlitad för att hjälpa församlingar i arbetet kring det lokala musiklivet.
– Det kan handla om gudstjänstkultur, tillbedjan, lovsång. Hur kan man tänka när man formar gudstjänster? Men också när man leder lovsång.
– Sedan är jag också ute ofta och sjunger förkunnande sång. Där man kanske mer berättar om vem Jesus är och vad Jesus har gjort än att jag sjunger till Jesus.
Lysande framtid
Victor Ternvall beskriver sin relation till musiken som en livsstil och ett dna.
– Men jag brukar samtidigt fråga mig, vem är jag om musiken skulle tystna? Då får man hitta sin identitet i Kristus i stället, reflekterar han.
Roland Utbult är övertygad om att Ternvall går en lysande framtid till mötes.
– Han har såna kvaliteter. Jag tänker på rösten, repertoaren men också hans personlighet. Hans framtoning. Hur han får med människor att sjunga. Han har en fantastisk framtid framför sig, det är jag övertygad om.
Utbultstipendiet 2025
Vinnare: Victor Ternvall.
Motivering: "Med passion, målmedvetenhet och teknisk briljans utmanar Victor Ternvall mångas föreställningar om hur nutida andlig musik bör låta. Hans uttrycksförmåga förenar musikalens storhet med kapellens innerlighet."