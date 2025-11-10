Han tog hem Utbultstipendiet 2025

Fakta: Alla tidigare Utbultstipendiater 2024: Simon Möller

2023: Samuel Lundell

2022: Hedvig & Isak Rizell

2021: Martina Möllås

2020: Hope (Thérese & Joakim Sandström)

2019: Jonas Engström

2018: Benesser

2017: Hanna Bertilsson & Alexandra Ougleva

2016: Agnes Grahn

2015: Ellen & John Vingren

2014: Malena Furehill

2013: Tobias Hedlund

2012: Terese Fredenwall

2011: Carl Johan Grimmark

2010: Anna Weister Andersson

2009: Dynamic

2008: Maria Gustin Bergström

2007: Michael Jeff Johnson

2006: Evelina Gard

2005: Joel Berggren

2004: Erik Tilling

2003: Isabelle ”Belle” Arnfjell

2002: Sofia & Hanna Corneskog

2001: Jon Peterson

2000: Samuel Ljungblahd

1999: Rebecca Malmborg

Det blev sångaren Victor Ternvall som belönades med utmärkelsen Årets Utbultstipendium på Dagengalan under söndagen. Och det var en tacksam stipendiat som mottog diplom, blommor och en check på 15 000 kronor från Roland Utbult.

– Fantastiskt, otroligt hedersamt, uppmuntrande och välsignat. Man blir glad, konstaterar Victor Ternvall efter galan.

Vad han ska göra med pengarna är ännu inte klart.

– Jag vill nog inte förhasta mig utan jag vill be över det här och landa i något som kan välsigna andra. Om det handlar om att ge ut musik eller hitta samarbetspartners på något sätt där man får fördjupa sig i det jag håller på med, det får tiden utvisa.

Hjälper församlingar

Victor Ternvall är bred i sitt uttryck från klassisk sång och opera till moderna lovsången, jazz och gospel. Han är även ofta anlitad för att hjälpa församlingar i arbetet kring det lokala musiklivet.

– Det kan handla om gudstjänstkultur, tillbedjan, lovsång. Hur kan man tänka när man formar gudstjänster? Men också när man leder lovsång.

– Sedan är jag också ute ofta och sjunger förkunnande sång. Där man kanske mer berättar om vem Jesus är och vad Jesus har gjort än att jag sjunger till Jesus.

Lysande framtid

Victor Ternvall beskriver sin relation till musiken som en livsstil och ett dna.

– Men jag brukar samtidigt fråga mig, vem är jag om musiken skulle tystna? Då får man hitta sin identitet i Kristus i stället, reflekterar han.

Roland Utbult är övertygad om att Ternvall går en lysande framtid till mötes.

– Han har såna kvaliteter. Jag tänker på rösten, repertoaren men också hans personlighet. Hans framtoning. Hur han får med människor att sjunga. Han har en fantastisk framtid framför sig, det är jag övertygad om.