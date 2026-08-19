Kultur | Musik

Samuel Ljungblahd: Vi hoppas den svenska glesbygden ska få bli lite mer andefylld

Artisten intar små kapell och missionshus på sin pågående turné

Samuel Ljungblahd och Ahlgrens kapell spelar i missionshus och kapell under sin senaste turné. Här i Uskavi i Bergslagen.
Josefin Lilja Reporter och redaktör
Publicerad Senast uppdaterad

Från städernas stora estraderna till de betydligt mindre scenerna på glesbygden – det är soulartisten Samuel Ljungblahds nya koncept. Den pågående turnén – som satsar på missionshus och kapell – kallar han för ”världens minsta världsturné”. 

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