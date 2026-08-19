Kultur | Musik
Samuel Ljungblahd: Vi hoppas den svenska glesbygden ska få bli lite mer andefylld
Artisten intar små kapell och missionshus på sin pågående turné
Samuel Ljungblahd och Ahlgrens kapell spelar i missionshus och kapell under sin senaste turné. Här i Uskavi i Bergslagen.
Samuel Edsmyr
Från städernas stora estraderna till de betydligt mindre scenerna på glesbygden – det är soulartisten Samuel Ljungblahds nya koncept. Den pågående turnén – som satsar på missionshus och kapell – kallar han för ”världens minsta världsturné”.