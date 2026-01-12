Kultur | Krönika

Sabrina Carpenter uppträder på MTV Video Music Awards 2025.

Malina Abrahamsson:
När ska jag få dansa på MTV?

Malina Abrahamsson hittar sitt anteckningsblock med predikningar och profetior från tonårens kristna konferenser  

Publicerad

Jag var sexton år när jag blev framkallad till scenen på ett ungdomsmöte. Gästpredikanten, som i dag är föreståndare för en stor frikyrka, sa sig ha ett profetiskt ord till just mig. Tidigare under samma gudstjänst hade jag uppträtt med min dansgrupp. Nu förkunnade predikanten:

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

profetia ungdomar och tro frikyrkan kultur krönikor kulturkrönika

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning