Krönika
Sabrina Carpenter uppträder på MTV Video Music Awards 2025.
Charles Sykes
Malina Abrahamsson:
När ska jag få dansa på MTV?
Malina Abrahamsson hittar sitt anteckningsblock med predikningar och profetior från tonårens kristna konferenser
Jag var sexton år när jag blev framkallad till scenen på ett ungdomsmöte. Gästpredikanten, som i dag är föreståndare för en stor frikyrka, sa sig ha ett profetiskt ord till just mig. Tidigare under samma gudstjänst hade jag uppträtt med min dansgrupp. Nu förkunnade predikanten: