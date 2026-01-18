Kultur

Präst slog både gamers och influencers:  Är största youtubern i Brasilien

Katolske broder Gilson bjuder in till bön klockan fyra på morgonen – med enkel framtoning men en förkunnelse som inte alltid är lättsmält.

Gilson Pupo Azevedo är Brasiliens största streamingfenomen. Karmelitbrodern fick sitt stora genombrott 2024 när han bjöd in till rosenkransbön via Youtube en tidig morgon 2024.
Daniel Wistrand
Daniel Wistrand Kultur- och livsstilsredaktör
Efter att ha streamats över 153 miljoner timmar står det klart. Den brasilianske karmelitbrodern Gilson Pupo Azevedo – mer känd som Frei Gilson – är landets största youtuber 2025.

kloster katolska kyrkan kultur evangelisation brasilien sociala medier munk youtube

