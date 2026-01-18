Kultur
Präst slog både gamers och influencers: Är största youtubern i Brasilien
Katolske broder Gilson bjuder in till bön klockan fyra på morgonen – med enkel framtoning men en förkunnelse som inte alltid är lättsmält.
Gilson Pupo Azevedo är Brasiliens största streamingfenomen. Karmelitbrodern fick sitt stora genombrott 2024 när han bjöd in till rosenkransbön via Youtube en tidig morgon 2024.
Wikimedia Commons
Efter att ha streamats över 153 miljoner timmar står det klart. Den brasilianske karmelitbrodern Gilson Pupo Azevedo – mer känd som Frei Gilson – är landets största youtuber 2025.