Modeexpertens dom om öppna skor i kyrkan: Visa inte tårna inför Gud

Öppna skor i kyrkan är ett stort modemisstag. Inte minst om man själv är bruden. Det menar modeexperterna på Stil i Sveriges radios P1. Shiv Narayan Das

I decennier har programmet Stil i P1 guidat radiolyssnarna genom modedjungeln. I senaste avsnittet diskuterade programmets panel bland annat hur man ska gå klädd i kyrkan. Och förhållningsreglerna var tydliga.

Vilken outfit gäller egentligen i kyrkan? Den frågan lyftes av Stil i P1:s nya modepanel bestående av Samuel Lejon, fotomodell, influerare, filosofistudent samt modeskribenten och poddaren Fanny Ekstrand.

Stils modepanel, Simon Lejon, Samanda Ekman och Fanny Ekstrand Sveriges radio

Som inledning till samtalet spelade programledaren Samanda Ekman upp ett klipp från den amerikanska tv-kanalen Fox News, där en manlig panel diskuterade kvinnors klädsel. Där framkom bland annat att en av männen hade statuerat en tydlig regel för sin familj: Om inte dina kläder passar sig i kyrkan så passar de sig heller inte ute på gatan.

Denna tumregel föranledde diskussionen om vilka kläder man egentligen ska bära i kyrkan.

– Det tycker jag är ett ganska obearbetat ämne här i Sverige, sa Samanda Ekman och gav sedan ordet till sina paneldeltagare.

Samanda Ekman, programledare för Stil i P1. Judit Nilsson / SvD

”Inga öppna skor”



Fanny Ekstrand höll med om att frågan är alldeles lite diskuterad och det framkom snart att modeskribenten själv har en ganska tydlig bild av vad som passar sig.

– Jag har funderat lite på det här i och med att det förra veckan var kyrkoval. Då tänkte jag just på klädkoden i kyrkan. Då tänker jag på vad jag uppskattar med framför allt den katolska kyrkan. Och det är ju det så överdådigt, så dramatiskt. Hatt, sorgflor och långa kjolar, sa Fanny Ekstrand.

Alla vill ha sandaler och jag känner nej, i kyrkan har man täckta skor. Fanny Ekstrand

Samtalet övergick sedan till hur mycket av fötterna man får visa i Guds hus.

– Jag är ju verkligen av åsikten att man inte ska ha öppna skor. Även när det handlar om Svenska kyrkan. Jag får ganska mycket frågor om just bröllopskläder. Blivande brudar som undrar vad de ska ha för skor. Alla vill ha sandaler och jag känner bara nej, i kyrkan har man täckta skor.

– Nej, så har man inte tårna. Inte inför Gud, flikade Samanda Ekman bestämt in.

Samuel Lejon Anders Wiklund/TT

”Glitter överallt”

Turen gick sedan till Samuel Lejon, som dessutom är prästson och har funderat en hel del kring detta med klädkod inom olika kyrkor. Också han jämförde Svenska kyrkans mer sobra stil med de uttrycksfulla intryck han fått när han besökt Katolska kyrkor på resor.

– Jag är ju medlem i Svenska kyrkan. En protestantisk kyrka. Den är avskalad och väldigt Scandi-minimalistisk om man får använda sig av ett sådant modeuttryck.

– Men det som är så kul när man är utomlands är att gå in i katolska kyrkor. Det är nästan som att gå in på utställningen Heavenly Bodies som var på Metropolitan Museum i New York 2018. Det är glitter överallt. Och varför inte, om Gud finns så är väl Gud jätteöverdådig då är det gudligt glitter liksom.

Vilken stil hade då Gud själv haft? Den frågan initierar programledaren Samanda Ekman, men Samuel Lejon konstaterar snabbt att det inte går så enkelt att begränsa Gud till en specifik klädstil.

– Man brukar ju säga att det finns lika många gudsbilder som det finns troende personer. Min Gud kanske har på sig Dolce & Gabbana, medan din Gud kanske bara har någon sådan här sarong i potatissäckstyg, säger han.

Diskussionen om klädsel och religion lär fortsätta.