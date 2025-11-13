Livsstil
Elise Lindqvist gläds över valet av julvärd – var hemlig gäst på hennes 80-årskalas
”Hon är som en injektionsspruta”, säger 89-åringen om sin favoritartist
Årets julvärd har avslöjats och i år blir det Siw Malmkvist, 88, t.h. som ska hålla tv-tittarna sällskap hela julaftonen. En person som gläds lite extra över valet av värd är Elise Lindqvist t.v. även kallad ”Ängeln på Malmskillnadsgatan”.
Fredrik Sandberg/TT & Anders Wiklund/TT
