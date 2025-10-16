 2000-talet:  Mordet i Knutby och konkurs för Karisma Center ger svarta rubriker

Hårdbevakning från medier under gudstjänst i Filadelfiakyrkan i Knutby söndagen den 2 februari, 2003, en månad efter mordet. Pelle Johansson, Tomas Oneborg/TT

Dagen fyller 80 år under 2025 och det uppmärksammas genom en serie på åtta delar - ett nedslag per årtionde.

Det första decenniet på 2000-talet skakades svensk kristenhet av två dramatiska händelser – morddramat i Knutby och den nystartade församlingen Karismas uppgång och fall. I åtta artiklar tar Elisabeth Sandlund dig med på en vindlande resa genom Dagens historia. En artikel för varje årtionde. Nu är det dags för 00-talet.

Skotten i Knutby den 10 januari 2004 som dödade en ung pastorsfru och skadade hennes svåger gav eko i hela Sverige. När Dagen utkommer tre dagar senare har redan en ung kvinna, känd som ”barnflickan”, erkänt dåden. På nyhetsplats presenteras församlingen som ”en tät gemenskap som isolerat sig från den övriga pingströrelsen”, där särskilt problemen med församlingens syn på Kristi brud som ”en nu levande fysisk person” lyfts fram. Men varken företrädare för pingströrelsen eller Dagens ledarsida tror i detta skede att mordet och mordförsöket har någon koppling till, som det heter i ledaren, ”den mycket täta och ledarlydiga gemenskapens inbyggda risker” (13/1 2004).

Skotten i Knutby den 10 januari 2004 som dödade en ung pastorsfru och skadade hennes svåger gav eko i hela Sverige. Jessica Gow

Undvikit drevjournalistik

Hur det förhöll sig i verkligheten skulle dock avslöjas bit för bit, en process som kommit att sträcka sig årtionden framåt. Redan från början var intresset i medierna enormt, spekulationerna och de förhastade slutsatserna många. Dagen försökte hitta sin egen linje. I sin signerade ledarkrönika en vecka efter dådet förklarar Daniel Grahn: ”Med hänsyn till offren, de anhöriga och församlingens chockade medlemmar har Nya Dagen varit återhållsam i sin publicering, åtminstone om man jämför med profana kolleger. Vi har medvetet undvikit den aggressiva drevjournalistik som många upplevt”. (16/1)

Tidsandan på 00-talet Världen upplever terrorattentat mot World Trade Center i New York, tsunamikatastrof – men också knivmord på svenska utrikesministern Anna Lind på NK i Stockholm. Sverige röstar nej till att införa euro som valuta och kronprinsessan Victoria och prins Daniel gifter sig. Det här är också ett årtionde då Svenska kyrkan blir fri från staten och ny bibelöversättning lanseras. Modet är nu individuellt, lågt skurna jeans med märkeskalsonger som sticker upp och solglasögon med glansiga glas för killar. Korta toppar och minikjolar för tjejer. Alla går med Converse på fötterna.

Men många nyhetsartiklar blev det, under 2004 och under följande år. De parades med ett principiellt resonemang, där inte minst behovet att gå till botten med vad som hänt för att undvika upprepning lyftes. Redan 23 januari 2004 kräver Daniel Grahn en haverikommission inom pingströrelsen: ”Med all respekt för den fria församlingens självbestämmanderätt, men för att i framtiden kunna värna denna rätt, måste Knutby redas ut. Rörelsens viktigaste kapital, trovärdigheten, står på spel.”

BILDSPEL: 11 september 2001. Rök väller ut från World Trade Center, torn 1, medan ett kapat American Airlines flygplan flyger rakt in torn 2. CHAO SOI CHEONG Statsminister Göran Persson vid Anna Lindhs tomma plats vid riksdagens öppnande 2003. Björn Larsson Ask / SvD / NTB Rispapperslampor skickades upp mot himlen för att minnas de 543 svenskar som miste livet i Tsunamikatastrofen ett år tidigare. Peter Wixtröm Per Jonsson förlorade sin sambo Inger Svensson i Tsunamikatastrofen. Peter Wixtröm Kronprinsessan Victoria kysser Daniel Westling på handen under vigseln i Storkyrkan i Stockholm. JANERIK HENRIKSSON / TT

Varnas av Tomas Sjödin

Om Knutbydramats akter var utdragna i decennier var berättelse om Stockholm karisma center kortare. Första omnämnandet i Dagen är i en nyhetsnotis 31/1 1996 som berättar att denna nya pingstförsamling ska ”proklameras” följande dag. En månad senare är Tomas Sjödin, vid den tiden ledarskribent, skarpt kritisk. ”Bästa bröder Almkvist och Ardenfors. Jag ifrågasätter inte på något sätt er vilja att vinna människor, men jag tror att ni i er iver har gått alldeles vilse”, skriver han och uppmanar Karisma att underordna projektet någon av de befintliga pingstförsamlingarna i Stockholm i stället för att gå sin egen väg (1/3 1996).

Stockholm karisma center. Christian Saltas

Uppmaningen fick ingen effekt. Under kommande år följer Dagen Karisma Centers utveckling och församlingen är även en flitig annonsör i tidningen. Visionen är storslagen.

År 1997 förklarar Karisma att man år 2020 ska ha 20 000 medlemmar och tusen dotterförsamlingar. (2/8 1997) Och det rullar på i god fart med sommar- och nyårskonferenser, socialt arbete, gatuevangelisation och gudstjänster i Citykyrkan, där Karisma är hyresgäst.

Sommaren 2002 flyttas vardagsverksamheten, som fått namnet Stockholm Dream Center, till den gamla postterminalen vid Centralen och söndagsgudstjänsterna till Chinateatern. ”Karisma flyttar – och blir kyrkan som aldrig sover” lyder Dagens rubrik (28/5 2002).

Sommaren 2002 flyttas vardagsverksamheten, som fått namnet Stockholm Dream Center, till den gamla postterminalen vid Centralen och söndagsgudstjänsterna till Chinateatern. Tommy Lejon

12 miljoner i skulder

Ett knappt år senare, i april 2003, kommer ett stort bakslag när Stockholms stad avvisar ansökan om bidrag på närmare tio miljoner kronor till Karismas sociala arbete. Det är början på slutet två år senare när Karisma med mer än 12 miljoner kronor i skulder begär sig själv i konkurs.

Men problemen var inte bara ekonomiska. I en debattartikel i september 2005 beskriver 25 av församlingens tidigare medlemmar en osund ledarkultur. Den följs av flera texter om besvikelser, hård press och uteblivna svar på kritiska synpunkter. Dagens reporter Anna Bieniaszewski Sandberg griper sig arbetet an med en grundlig granskning av Karisma. Resultatet blir en artikelserie i sex omfattande delar som publiceras under januari 2008. ”Ambitionen är att ge en mångfacetterad och så långt möjligt sanningsenlig bild, där många röster kommer till tals och ingen döms ohörd,” heter det på ledarplats (2/1 2008). En sjunde del utgörs av fylliga intervjuer med Karismas fyra ledande pastorer (11/1).

”Omskakande läsning”

Läsarreaktionerna var många och övervägande positiva. ”Det har varit både omskakande och smärtsamt att läsa. Men just därför: tack,” skriver en läsare. ”Dagen är nu den ’intressetidning’ som bäst och med högst integritet bevakar sin intressesfär av de tidningar jag känner”, en annan (15/1). Granskningen ger också Dagen själv en lärdom. ”Självkritiskt kan vi fråga oss varför vi inte reagerade tidigare när Dagen inte fick betalt för de många annonser Karisma placerade i tidningen” (11/1).

Allt är inte mörker. År 2007 tar Stanley Sjöberg initiativ till det som kom att få namnet Jesusmanifestationen. ”Nu måste kristendomens avgörande betydelse för vårt land bli synlig”, skriver han i en debattartikel i Dagen (5/6). Ett knappt år senare, lördagen den 3 maj, är tiden inne. Efter möten på sju torg i staden tågar 12 000 kristna till Kungsträdgården för en glädjefylld gudstjänst. Dagen deltar i planeringen och gör bland annat ett särskilt magasin. Bevakningen av händelsen är omfattande. ”Kommer den 3 maj 2008 att ses som början på något nytt i svensk kristenhet, en dag då en sund, framtidsinriktad och Jesusförankrad ekumenik tog ett stort steg framåt?” frågar Dagens ledarsida (5/5).

Jesusmanifestationen i Stockholm den 3 maj 2008. Gemensam vandring/marsch med musik, dans, plakat, skyltar och banderoller från Medborgarplatsen till Kungsträdgården. Arne Hyckenberg

(G) som i Gud startar

Kungsträdgården var inte den enda arenan. Under Almedalsveckan 2006 går startskottet för Dagens och Frälsningsarméns satsning (G) som i Gud, med syfte att, som det heter i en nyhetsartikel, ”föra in Gud som ’faktor X’ bland politiker och opinionsbildare” (30/6 2006). Framgången låter inte vänta på sig. 2008 får Dagen och Frälsningsarmén i hård konkurrens från andra aktörer ta emot utmärkelsen årets varumärke i Almedalen. I motiveringen heter det bland annat: ”En 2000-årig strategi har gett utdelning. Hav har delats, murar blåsts ner – ökenvandringen är över”. (15/7 2008)

Seminarierna på Almedalen kan följas även av dem som inte är på plats. 00-talet innebär stora digitala kliv för Dagen, vars första hemsida gjort debut i juni 1998. ”En ny Dagen har grytt. Från och med i dag, lördag, finns Dagen att läsa via internet, adress www.dagen.com”, hette det i nyhetsartikeln (6/6 1998). Som en fördel av närvaron på nätet framhålls att missionärer och andra utlandssvenskar nu kan ta del av de viktigaste nyheterna ”lika snabbt som de lämnar redaktionens datorer”. Från den blygsamma starten går utvecklingen snabbt. Tio år senare blir Dagen.se utsedd till en av Sveriges fyra bästa dagstidningssajter av Internetworld och 2009 nomineras sajten som en av tre till utmärkelsen Årets dagstidning Digitala medier, men blir slagen på upploppet av jätten DN.se.

Ekosmart ser dagens ljus

Att webben innebar stora och nya möjligheter för nyhetsförmedling och opinionsbildning rådde ingen tvekan om. Men kanske skedde 00-talets stora innovation på marknadssidan när Dagen i februari 2008 som första svenska tidning lanserar prenumerationsformen Ekosmart, som ger läsaren tillgång till tidningen i pdf-format samtliga utgivningsdagar och i pappersform på fredagarna. ”Vi vill ligga i framkanten av utvecklingen och tycker att kombinationen är idealisk”, säger marknadschefen Åke Lindh och framhöll att det handlar om en både ekologiskt och ekonomiskt smart lösning (26/2 2008).