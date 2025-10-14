Livsstil
”Det som hände den 7 oktober fördjupade mitt engagemang för fred”
Rabbinen och fredsaktivisten Avi Dabush upplevde massakern på nära håll – nu menar han att många israeler och palestinier behöver förändra sin syn på den andre
"Den israeliske befälhavaren i området kom snabbt den morgonen tillsammans med två soldater för att stoppa terroristerna. De dödades tjugo meter härifrån", berättar rabbinen Avi Dabush.
Steven Crosson
Från bussfönstret ser Steven Crosson vad som kan ha varit de sista rökpelarna från kriget i Gaza. Den tidigare Dagen-medarbetaren reste till Israel för att skildra kriget, två år efter 7 oktober, men medan han var på plats skrevs fredsavtalet mellan på.