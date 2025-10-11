Livsstil | Krönika
”Vi behöver inte fler perfekta predikanter som har varenda historisk avvägning och liten tolkning på plats”, säger Sebastian Stakset.
Nycholas Benaia
Sebastian Stakset:
Vad vi behöver är inte fler perfekta predikanter
”Vi behöver människor som tror på evangeliets kraft”, skriver Sebastian Stakset
Det är
så här evangeliet ska se ut. När ordet predikas och människor får möta den
levande guden förvandlas liv. Kriminella slutar begå brott, prostituerade får känna att de är älskade och
läkta från sin skam och människor får bli helt på nytt födda.