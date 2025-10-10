Livsstil
”Kanske var de sista dagarna av kriget jag såg”
Tidigare Dagenmedarbetaren Steven Crosson hamnade mitt i fredsyran
”De som jag pratat med är positiva, men samtidigt avvaktande. Allt handlar om att få hem gisslan”, säger Steven Crosson på plats i Jerusalem.
Steven Crosson
Tidigare Dagenmedarbetaren Steven Crosson befinner sig i Israel för att skildra situationen i området och hamnade mitt i fredsfirandet. Samtidigt beskriver han att trots glädjen är många han pratar med fortfarande avvaktande.