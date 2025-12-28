"Alla barn är ju olika, men det finns ändå några egenskaper som kännetecknar de flesta barn; ett barn ser ofta glatt på livet, gillar att upptäcka saker och vill utvecklas" skriver Anton Ahlmark. JESSICA GOW / SCANPIX

Söndagens bibeltext börjar med en sorts popularitetstävling mellan lärjungarna. De kommer till Jesus och säger: ”Vem är egentligen störst? Vi skulle bara vilja veta. Vem är störst i himmelriket?” Och Jesus säger: ”Ni har ju helt missförstått! Med himmelriket är det precis tvärtom.”