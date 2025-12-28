Livsstil | Krönika

"Alla barn är ju olika, men det finns ändå några egenskaper som kännetecknar de flesta barn; ett barn ser ofta glatt på livet, gillar att upptäcka saker och vill utvecklas" skriver Anton Ahlmark.

Anton Ahlmark:
Med himmelriket är det precis tvärtom

Vi människor vill gärna placera och jämföra: Vilka är större än mig? Vilka är mindre än mig?

Söndagens bibeltext börjar med en sorts popularitetstävling mellan lärjungarna. De kommer till Jesus och säger: ”Vem är egentligen störst? Vi skulle bara vilja veta. Vem är störst i himmelriket?” Och Jesus säger: ”Ni har ju helt missförstått! Med himmelriket är det precis tvärtom.” 

