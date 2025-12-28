Livsstil
”Det är bra att plågas lite av tanken”
Biskop Erik Varden i stor intervju om ungas dragning till Katolska kyrkan och huruvida han vill ta över efter Anders Arborelius
Biskop Erik Varden är trappistmunk och författare till ett flertal böcker. Den senast utgivna på svenska heter Homo Castus (Silentium).
Malina Abrahamsson
De senaste åren har Katolska kyrkan i Norge fått se en tillströmning av nya människor. Dagens Malina Abrahamsson reser till Trondheim för att tala med biskop Erik Varden om just det. Men mot slutet av intervjun förvandlas den nästan till ett själavårdssamtal.