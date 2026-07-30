Debatt | kristdemokratins ideologi
KD-kritiken pekar på enskildheter, inte alternativ
Man undviker därmed den mer fundamentala frågan om vilka olika utgångspunkter som bör ligga till grund för ett gott samhällsbygge, skriver Kjell O. Lejon
Om politik handlar om statskonst och hur ett samhälle bör organiseras är det viktigt att först ha kunskap om hur de som bor inom staten fungerar, skriver Kjell O. Lejon.
Adam Ihse/TT
Det klagas en hel del på Kristdemokraterna i Dagen, såväl på ledar- som på debattplats. Självfallet har skribenter sin fulla rätt till att uttrycka sin kritik, men oftast kan man lägga märke till att de pekar på enskildheter, inte fullvärdiga politiska alternativ. Man undviker därmed den mer fundamentala frågan om vilka olika utgångspunkter som bör ligga till grund för ett gott samhällsbygge.