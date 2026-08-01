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Många som har varit i det militära vittnar om känslan av community and mission, skriver Magnus Malm. Unsplash

Magnus Malm:

Militären har förstått något som kyrkan ofta missar

”Det är väldigt farligt att förneka eller förlöjliga vårt behov av tillhörighet som en primitiv rest vi bör växa ifrån som nutidsmänniskor”