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Många som har varit i det militära vittnar om känslan av community and mission, skriver Magnus Malm.
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Magnus Malm:
Militären har förstått något som kyrkan ofta missar
”Det är väldigt farligt att förneka eller förlöjliga vårt behov av tillhörighet som en primitiv rest vi bör växa ifrån som nutidsmänniskor”
En av USA:s hundratusentals krigsveteraner skriver om sin tid i armén att han ”aldrig hade varit i en så stödjande social miljö i hela sitt liv”. Utan att lägga politiska eller etiska värderingar på den amerikanska krigsmakten, låt oss lyssna på hans erfarenheter. De har mer att göra med vårt eget liv, vårt eget samhälle och inte minst vår egen församling än vi anar. Han skriver: