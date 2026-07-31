Kultur | Krönika

”Frälsningen är central, men vi får inte stå och stampa i samma ruta” skriver Uma Lundkvist från Dagens ungdomspanel.

Uma Lundkvist:
Nu har jag räckt upp handen så många gånger att jag börjar få kramp

Det kristna livet måste vara mer än att bara svara ja på frälsningsinbjudan

Uma Lundkvist Dagens ungdomspanel
Publicerad

Är det bara jag som är döless på att alla predikningar och all undervisning i kyrkor ”bara” handlar om frälsningen? ”I kväll kan ni ge ert ja till Jesus” eller ”Räck upp handen, ni som vill lägga ert liv i Jesus händer”. Så brukar det kunna låta. Det är väl självklara frågor och uppmaningar, men nu har jag räckt upp handen flera gånger, och börjar faktiskt få lite kramp.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 199 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

ungdomar och tro krönikor frälsning dagens ungdomspanel kulturkrönika mentorskap kultur

Rekommenderade artiklar

Fler artiklar från samma avdelning