Kultur | Krönika
”Frälsningen är central, men vi får inte stå och stampa i samma ruta” skriver Uma Lundkvist från Dagens ungdomspanel.
Daniel Schaffer / Unsplash
Uma Lundkvist:
Nu har jag räckt upp handen så många gånger att jag börjar få kramp
Det kristna livet måste vara mer än att bara svara ja på frälsningsinbjudan
Är det bara jag som är döless på att alla predikningar och all undervisning i kyrkor ”bara” handlar om frälsningen? ”I kväll kan ni ge ert ja till Jesus” eller ”Räck upp handen, ni som vill lägga ert liv i Jesus händer”. Så brukar det kunna låta. Det är väl självklara frågor och uppmaningar, men nu har jag räckt upp handen flera gånger, och börjar faktiskt få lite kramp.