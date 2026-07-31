Kultur | Krönika

”Frälsningen är central, men vi får inte stå och stampa i samma ruta” skriver Uma Lundkvist från Dagens ungdomspanel. Daniel Schaffer / Unsplash

Uma Lundkvist:

Nu har jag räckt upp handen så många gånger att jag börjar få kramp

Det kristna livet måste vara mer än att bara svara ja på frälsningsinbjudan