Debatt | nya bibelöversättningen
Nyöversättningen sätter ljus på bibliskt ledarskap
Den fördjupade förståelsen av Guds hemlighet får inte förbli outnyttjad på grund av byråkrati. Det bibliska ledarskapet måste tas i bruk, skriver Håkan Sunnliden
Provöversättningen valde en tolkning som även återfinns hos exempelvis teologen och biskopen Bo Giertz samt i Folkbibeln. Den menar att Paulus inte lägger den allra största vikten vid titlar, ämbeten eller anställningar, skriver Håkan Sunnliden.
Libris
Till hösten lanserar Svenska Bibelsällskapet en efterlängtad nyöversättning av Nya testamentet, kallad NT 2026. Det blir startskottet för en historisk storsatsning i landets kyrkor – och sätter ett av Bibelns mest fascinerande brev i blixtbelysning.