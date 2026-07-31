Debatt | föräldraskapsutbildning
Tvinga inte föräldrar att gå föräldrautbildning
Det har sällan hänt att föräldrarna tackat nej till att barnen får hjälp och att de själva också får stöd i sitt föräldraskap, skriver Alf B. Svensson i en replik.
Vill vi nå betydligt fler är det bästa alternativet att också ge stöd i föräldraskapet på föräldramöten i förskolan och när barnen börjat skolan, skriver Alf B. Svensson i en replik.
Marisa Howenstine & Dagen extern
Föräldrar behöver mer stöd i föräldraskapet. Men vi ska inte tvinga dem att gå en lång föräldrautbildning som Harald Berglund föreslår i sin debattartikel. Han har däremot rätt när han påstår att många barn far illa. Enligt Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) rapport Psykiatrin i siffror från 2024 hade nästan vart tionde barn haft kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin BUP under 2023. Det är en ökning med 65 procent sedan 2011 Enligt en rapport publicerad av Läkemedelsverket från 2025 får också 17 000–20 000 barn och ungdomar varje år antidepressiva läkemedel.