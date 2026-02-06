Måste man som teologiskt konservativ kristen vara höger i alla politiska frågor?

Kyrkan får inte bli ett forum att lära dem en politisk åskådning – varken vänster eller höger, skriver Roland Persson. Getty Images

Carl Eos noterar i debattartikel i Dagen 27 januari att män söker sig till kyrkan. Av de vittnesbörd vi hört och sett från olika håll handlar det främst om unga män och tonåriga pojkar. Detta är ju något positivt som vi borde vara tacksamma för.