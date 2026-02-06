Debatt | Höger – vänster i kyrkan

Måste man som teologiskt konservativ kristen vara höger i alla politiska frågor?

Det finns mycket i vår tids dominerande politiska synsätt som är oförenligt med bibliskt förankrad kristen tro, Roland Persson i en replik.

Porträtt av debattören Roland Persson infällt över två män som sitter och läser bibeln tillsammans.
Kyrkan får inte bli ett forum att lära dem en politisk åskådning – varken vänster eller höger, skriver Roland Persson.
Roland Persson Roland Persson Roland Persson diakon
Publicerad

Carl Eos noterar i debattartikel i Dagen 27 januari att män söker sig till kyrkan. Av de vittnesbörd vi hört och sett från olika håll handlar det främst om unga män och tonåriga pojkar. Detta är ju något positivt som vi borde vara tacksamma för.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

ungdomar och tro debatt debatt höger-vänster i kyrkan 26-01-26 konservatism

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning