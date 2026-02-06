När avslöjanden kommer – då kommer tårarna och avbönen

I Bethel ser vi en gammal berättelse upprepas igen: plattformen skyddas, varumärket skyddas, ledarskapet skyddas – medan offren får vänta, skriver Roger Enqvist. Bilden: Bethel church i Redding, Kalifornien. Chris Law / Wikimedia Commons

Det finns något djupt tragiskt – och djupt avslöjande – i det som nu sker kring Bethel Church i Redding. Inte för att kyrkan är den första platsen där människor syndar. Inte för att ledare är immuna mot blindhet, prestige eller feghet. Utan för att kyrkan gör anspråk på något större. Den säger sig bära Sanningen. Inte en åsikt. Inte en tradition. Inte en livsstil. Utan Livet självt. Det är där tyngden ligger.