Att bära Kristus till världen är inte smärtfritt

“5 minuter med Gud” är en lättillgänglig andaktpodd med bön och bibel som grund.

Joel Höglund
Joel Höglund
Fakta: Fem
minuter med Gud

  • En andaktspodd från tidningen Dagen som släpps varje fredag.
  • Sebastian Stakset och Hanna Simonsson turas om att läsa bibeltexten respektive att hålla betraktelsen.
  • Upplägget är en kort bibelläsning, en reflektion utifrån texten och en avslutande bön.
  • Podden finns där poddar finns, på SpotifyApple PodcastsPodbean och andra liknande platser.

Den här veckan är temat "Uppenbarelsens ljus" och bibeltexten är hämtad från Lukasevangeliet kapitel 2, vers 22-40.

Liselotte J Andersson, författare och pastor inom Equmeniakyrkan håller denna veckas andakt.

Lyssna på avsnittet:

