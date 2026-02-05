Gästkrönika

Amanda Romare befinner sig närmare sanningen än filosofer och religionsvetare.

Susanna Birgersson:
Vad succéromanen skildrar är ensamhetens och meningslöshetens Sverige

Det är svårt att läsa Romares Judas utan att tänka på Paulus ord till efesierna

Publicerad

Hela kultur-Sverige pratar om Amanda Romares senaste bok Judas: Är detta verkligen litteratur? Är det okej att hänga ut sin pojkvän, som Romare gör? Är romanens Emil verkligen identisk med verklighetens Jens? Men det som slår mig under läsningen av Judas är den förlamande känslan av meningslöshet. Total, fullständig, genomgripande meningslöshet.

