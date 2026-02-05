Hela kultur-Sverige pratar om Amanda Romares senaste bok Judas: Är detta verkligen litteratur? Är det okej att hänga ut sin pojkvän, som Romare gör? Är romanens Emil verkligen identisk med verklighetens Jens? Men det som slår mig under läsningen av Judas är den förlamande känslan av meningslöshet. Total, fullständig, genomgripande meningslöshet.