I ”Krakel Orakel” behöver du inte kunna rita för att kunna rita. Jakob Ihfongård

Krakel Orakel Betyg: 2,5 av 5

Ålder: Från 10 år

Antal spelare: 2–8

Speltid: 30 minuter

Förlag: Topp/Asmodee Nordics

Genre: Partyspel

Regelvideo

Tycker du Pictionary är för lätt? Eller för svårt? Oavsett kan Krakel Orakel vara något för dig. I det här spelet får du nämligen bara följa de streckade linjerna på ditt bräde när du ritar. När ni är klara samlas ordkorten in, blandas med lika många andra kort och läggs på bordet med orden uppvända. Ni turas sedan om att plocka ett kort som ni tror att ingen har ritat. Efter fyra omgångar räknas felgissningarna. Är de färre än antalet spelare vinner ni tillsammans.

Ritmomentet är faktiskt både roligt och utmanande, speciellt när du bara har två minuter på dig!

Ritmomentet i Krakel Orakel är både roligt och utmanande, speciellt när du bara har två minuter på dig! Men gissningsmomentet hade mått bra av ett annat upplägg. Eftersom alla är i samma lag finns det inget tävlingsmoment, och att gissa en i taget gör att känslan av att spela ihop försvinner. Det blir dessutom bara roliga diskussioner om någon gissar fel – om spelet går ”för bra” består det mestadels av tystnad: Först ritar du under tystnad, sedan gissar du under tystnad. Det är inte optimalt för ett partyspel.

Vi valde i stället att ta en teckning i taget och diskutera tillsammans utan att räkna poäng. Det är visserligen inte enligt reglerna, och kräver att den som gjort en teckning inte avslöjar sig, men skapar mer gemenskap runt bordet.