Pizza Express Betyg: 1,5 av 5

Ålder: Från 5 år

Antal spelare: 2–4

Speltid: 25 minuter

Förlag: Kärnan

Genre: Barnspel

I Pizza Express tävlar två till fyra pizzabud om att leverera sina pizzor snabbast. Välj rätt väg, spela dina chanskort väl, och tackla oväntade hinder på stadens gator. Den som först levererat pizzor till sina olika adresser vinner spelet.

Pizza Express utger sig för att vara ett spel med mycket fart i och där allt kan hända. Tyvärr så är spelet snarare raka motsatsen. Tempot är långsamt, och chanskorten känns ganska fantasilösa: byt pizzor, byt plats med en motspelare, gå några extra steg eller flytta en vägspärr. Inte heller spelplanens design hjälper till att lyfta spelet. Den är opersonlig och generisk och saknar helt den energi som spelet är tänkt att förmedla. Att dessutom samtliga spelares karaktärer ser exakt likadana ut – en framåtlutad trött kille på moped – bidrar inte till någon större spelglädje.

Nu känns det som att utvecklarna inte har lagt ner det där lilla extra.

Potentialen för ett bra spel finns ändå där. Med lite mer fart, kreativitet och bättre presentation hade det kunnat bli riktigt bra. Nu känns det som att man spelutvecklarna inte lagt ner det där lilla extra. Kanske kan spelet lyfta med lite egna påhittade regler, inte vet jag – men jag vet att ikväll så beställer jag thai.