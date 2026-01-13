Nyheter

Efter ministerns kritik: "Migrationsuppropet är inget skumt vänsterprojekt"

Anton Johnsson skrev frikyrkornas öppna brev till migrationsminister Johan Forssell (M). Han vill stryka under att deras kritik bottnar i en kristen uppfattning

Protestbrevet till Johan Forsell (M) fick kritik för att vara ett vänsterprojekt. Det håller brevskrivarna inte med om.
Migrationsminister Johan Forssell (M) menade att det öppna brev som skrivits till honom från frikyrkornas led verkade komma från vänsterhåll. Brevets författare Anton Johnsson håller inte med, utan menar att kritiken kommer utifrån ett kristet synsätt som många i frikyrkan håller med om.

