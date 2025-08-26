Nyheter
Flera trossamfund stoppas från statsbidrag: Har för få betjänade
Svårt för mindre trossamfund att uppnå minimikravet • ”Det är inte bra för demokratin och för minoriteter”
De nya villkoren som måste uppfyllas för att samfund ska beviljas ekonomiskt stöd slår mot de mindre samfunden som har få betjänade deltagare.
Amanda Lindgren
Minst 15 av 45 trossamfund blir av med sitt statsbidrag efter att hårdare villkor för stöd till trossamfund trätt i kraft. Framför allt faller trossamfunden på kravet om minst 2 500 betjänade personer i Sverige.