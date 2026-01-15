Nyheter

Församling lämnar EFK - upplever sig se utveckling mot progressiv bibelsyn

EFK:s missionsdirektor beklagar utträdet: Vi har inte förändrat vår teologiska positionering.

Salemförsamlingen i Mullhyttan lämnar Evangeliska frikyrkan. Samfundsledaren beklagar att det sker och säger till Dagen att han hade önskat att det funnits en dialog.
De 80 aktiva medlemmarna i Salemförsamlingen i Mullhyttan lämnar Evangeliska frikyrkan. EFK har gått åt ett alltför ”progressivt” och liberalt teologiskt håll, uppger pastorn Mikael Boman.

