Nyheter
Katoliker tar påvens välsignade isblock till COP30
Svenska kyrkan har tagit fram tre krav på politiker inför klimattoppmötet
Tioårsfirande av påve Franciskus encyklika Laudato Si i Rom, 2025. Påve Leo och Arnold Schwarzenegger var på plats.
Mikael Jägerskog/PMU
Årets stora klimattoppmöte pågår just nu i Belém, Brasilien. Svenska kyrkan vill se klimaträttvisa och det katolska klimatnätverket Laudio ti har tagit med sig vatten från det isblock som påven nyligen välsignade under en konferens.