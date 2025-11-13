Nyheter

Katoliker tar påvens välsignade isblock till COP30

Svenska kyrkan har tagit fram tre krav på politiker inför klimattoppmötet

Tioårsfirande av påve Franciskus encyklika Laudato Si i Rom, 2025. Påve Leo och Arnold Schwarzenegger var på plats.
Årets stora klimattoppmöte pågår just nu i Belém, Brasilien. Svenska kyrkan vill se klimaträttvisa och det katolska klimatnätverket Laudio ti har tagit med sig vatten från det isblock som påven nyligen välsignade under en konferens.

