Kyrkopolitikern Carl Bildt: ”Återstår att se om det tidsmässigt går att kombinera”

Den tidigare statsministern ser Svenska kyrkan och andra samfund som ”viktiga delar i samhället som vi tenderar att glömma bort”

Carl Bildt, tidigare statsminister och tidigare utrikesminister, är ledamot i kyrkofullmäktige i Hedvig Eleonora och Oscars församling i Stockholm.
Arash Asadi
Arash Asadi Reporter
Publicerad Senast uppdaterad

Viss erfarenhet av politik har 76-årige Carl Bildt i och för sig. Men vad hjälper det när han nu har blivit invald i kyrkofullmäktige i Hedvig Eleonora och Oscars församling i Stockholm.

