Präster och nunnor vägrar lämna kyrkor i Gaza stad
”Att lämna Gaza stad och försöka fly söderut vore inget annat än en dödsdom”, skriver kyrkoledare i Gaza
Den grekisk-ortodoxa patriarken av Jerusalem, Theophilos III, och den latinske patriarken Pierbattista Pizzaballa besöker en kvinna som skadades när israelisk eld träffade den katolska kyrkan i Gaza stad i juli. Premiärminister Netanyahu beklagade det inträffade och menade att kyrkan hade träffats av misstag.
Latinska patriarkatet Jerusalem via AP/TT
I stället kommer de att stanna i kyrkorna och hjälpa dem som inte kan fly, uppger de grekisk-ortodoxa och latinske patriarkaten av Jerusalem i ett gemensamt uttalande.