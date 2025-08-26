Nyheter

Präster och nunnor vägrar lämna kyrkor i Gaza stad

”Att lämna Gaza stad och försöka fly söderut vore inget annat än en dödsdom”, skriver kyrkoledare i Gaza

Den grekisk-ortodoxa patriarken av Jerusalem, Theophilos III, och den latinske patriarken Pierbattista Pizzaballa besöker en kvinna som skadades när israelisk eld träffade den katolska kyrkan i Gaza stad i juli. Premiärminister Netanyahu beklagade det inträffade och menade att kyrkan hade träffats av misstag.
TT Nyhetsbyrån
Publicerad Senast uppdaterad

I stället kommer de att stanna i kyrkorna och hjälpa dem som inte kan fly, uppger de grekisk-ortodoxa och latinske patriarkaten av Jerusalem i ett gemensamt uttalande.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

utrikes nyheter

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning