Nyheter

Skrev bok om första kvinnliga pingst­pastorn – förvånad att frågan är tillbaka

Mattias Sennehed: Den som är övertygad om att Gud kallar kvinnor på samma sätt som män gör gott i att fundera på varför man tror det

Mattias Sennehed har arbetat inom pingströrelsen under många år men är numera pastor i EFK-församlingen Ryttargårdskyrkan.
Albin Larsson
Albin Larsson Printredaktör och reporter
Publicerad Senast uppdaterad

30 år efter att pingströrelsen fattade beslutet om att låta kvinnor vara pastorer är frågan aktuell igen bland unga kristna. Pastorn Mattias Sennehed har skrivit en bok om kvinnligt föreståndarskap inom Pingst. Han tror att vi i dag behöver återupptäcka varför den breda frikyrkligheten landat i sitt ja till kvinnor i tjänst.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

kvinnor i ledarskap frikyrkan pingströrelsen nyheter

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning