Skrev bok om första kvinnliga pingstpastorn – förvånad att frågan är tillbaka
Mattias Sennehed: Den som är övertygad om att Gud kallar kvinnor på samma sätt som män gör gott i att fundera på varför man tror det
Mattias Sennehed har arbetat inom pingströrelsen under många år men är numera pastor i EFK-församlingen Ryttargårdskyrkan.
Malina Abrahamsson
30 år efter att pingströrelsen fattade beslutet om att låta kvinnor vara pastorer är frågan aktuell igen bland unga kristna. Pastorn Mattias Sennehed har skrivit en bok om kvinnligt föreståndarskap inom Pingst. Han tror att vi i dag behöver återupptäcka varför den breda frikyrkligheten landat i sitt ja till kvinnor i tjänst.