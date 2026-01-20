Nyheter

Bibelskolelärare ser trend: Unga tycker inte kvinnligt ledarskap är självklart längre

Ett nytt ifrågasättande av kvinnor som blir pastorer har blivit vanligare bland unga kristna • ”Brukar vara en grupp, framför allt unga killar som har en fast åsikt om detta”.

I de etablerade frikyrkorna är kvinnliga pastorer och ledare en självklarhet. På landets bibelskolor ifrågasätts detta däremot av en växande grupp unga.
Albin Larsson
Albin Larsson
Att kvinnor kan vara pastorer och ledare är en självklarhet i de etablerade frikyrkorna. Men på landets bibelskolor ifrågasätts det av en växande grupp unga.

