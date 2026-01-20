Nyheter
Bibelskolelärare ser trend: Unga tycker inte kvinnligt ledarskap är självklart längre
Ett nytt ifrågasättande av kvinnor som blir pastorer har blivit vanligare bland unga kristna • ”Brukar vara en grupp, framför allt unga killar som har en fast åsikt om detta”.
I de etablerade frikyrkorna är kvinnliga pastorer och ledare en självklarhet. På landets bibelskolor ifrågasätts detta däremot av en växande grupp unga.
