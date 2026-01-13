Nyheter

Stark kritik kring könsbyten efter fängelsedomar: Nu vill M se över nya könstillhörighetslagen

Biologiska män som önskat sitta i kvinnofängelse har blivit en konsekvens av den nya lagen, där statsminister Ulf Kristersson (M) nu väljer att backa några steg.

Statsminister Ulf Kristersson (M) har tillsammans med socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (till höger i bild) och justitieminister Gunnar Strömmer deklarerat att de tänker se över den nya könstillhörighetslagen.
Jacob Zetterman
Tidöpartierna var djupt splittrade. Men M och L krokade ändå arm med oppositionen för att driva igenom en lagstiftning som skulle göra det betydligt enklare att byta kön. Nu väljer Moderaterna att se över lagen, efter omfattande kritik. 

