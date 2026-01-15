Nyheter

Vissa samfundsledare skrev på brevet till migrationsministern - andra avstod

"Jag skriver bara under när initiativet kommer från oss själva", säger pingstledare Pelle Hörnmark - "Vi ska höja vår röst", motiverar EFK-ledare Linalie Newman sin underskrift på frikyrkouppropet som skickades in till migrationsmininstern

Pelle Hörnmark valde att inte skriva på uppropet trots att flera personer uppmanade honom. Bilden: Citykyrkan Stockholm, 2025.
Jacob Zetterman
Jacob Zetterman Reporter
Pingströrelsens ledare Pelle Hörnmark skrev inte under det öppna brevet till migrationsministern och säger till Dagen att det har med hans principer att göra. 

