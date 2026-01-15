Nyheter
Vissa samfundsledare skrev på brevet till migrationsministern - andra avstod
"Jag skriver bara under när initiativet kommer från oss själva", säger pingstledare Pelle Hörnmark - "Vi ska höja vår röst", motiverar EFK-ledare Linalie Newman sin underskrift på frikyrkouppropet som skickades in till migrationsmininstern
Pelle Hörnmark valde att inte skriva på uppropet trots att flera personer uppmanade honom. Bilden: Citykyrkan Stockholm, 2025.
Thomas Österberg
Pingströrelsens ledare Pelle Hörnmark skrev inte under det öppna brevet till migrationsministern och säger till Dagen att det har med hans principer att göra.