Debatt | lag och rätt
Det är inte svaghet att erkänna att man gjort fel
Jag kan förstå ett gott syfte liksom en stark övertygelse. Syftet kan vara rätt, men det ursäktar inte alla metoder, skriver Sarah Cross.
Man får tycka att lagen är fel och vilja förändra den. Det är en legitim demokratisk ståndpunkt. Men man kan inte sätta sig över lagen för att man anser sig ha ett gott syfte, skriver Sarah Cross.
Henrik Montgomery
Jag är kristen. Därför förväntar jag mig något särskilt av människor som offentligt företräder kristna värderingar. Inte att de ska vara perfekta eller aldrig ska göra fel. Tvärtom. Jag förväntar mig att de ska kunna erkänna när de visar sig vara mänskliga och har gjort fel.