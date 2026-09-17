Debatt | kristna väljare
Jesus tillhör varken högern eller vänstern
Kyrkan bör kunna tala till politiken utan att göra en viss politisk analys till den enda möjliga som kristen, skriver Elia Guselius (KDU) i en slutreplik.
Därför måste kyrkan också kunna säga: Här är vad vår tro bekänner – och härifrån kan kristna, med gott samvete och med samma Herre, komma till olika politiska slutsatser, skriver Elia Guselius (KDU).
Privat & Myriam Zilles
Anna-Karin Hammar menar i en replik att jag inte bemött hennes sakskäl. Hon anser att jag inte gensvarade på varje påstående gällande klimat och migration. Inte så konstigt, med tanke på att min invändning i grund och botten handlar om något annat: steget från en politisk och teologisk övertygelse till att hävda att hela kyrkan bör betrakta en viss demokratisk och politisk position som en bekännelsesituation.