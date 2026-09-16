Debatt | Bistånd

KD borde skaffa sig nya samarbetspartner kring biståndet

Partiet bör ta avstånd från de senaste fyra årens politik snarare än försvara den, skriver Johan Büser, Per-Arne Håkansson och Anna-Carin Magnusson, Tro och Solidaritet (S), i en slutreplik.

Under denna mandatperiod har Tidöregeringen fasat ut sitt biståndssamarbete med flera av de mest utsatta länderna i världen, skriver Johan Büser, Per-Arne Håkansson och Anna-Carin Magnusson, Tro och Solidaritet (S).
Johan Büser Johan Büser riksdagsledamot, förbundsstyrelsen för Socialdemokrater för tro och solidaritet
Per-Arne Håkansson Per-Arne Håkansson riksdagsledamot, distriktsordförande Tro och solidaritet Skåne-Blekinge
Anna-Carin Magnusson Anna-Carin Magnusson distriktsordförande Tro och solidaritet Jönköping
Publicerad

Gudrun Brunegård (KD) skriver i en replik på vår debattartikel att Sverige ”inte skurit ner lika mycket i biståndet som andra länder gjort”, och att regeringens stora omläggning av biståndet bör kallas för ”effektiviseringar”. Vi delar inte Brunegårds bild.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 199 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

tidöavtalet bistånd debatt debatt bistånd 2026-09-08 gudrun brunegård kristdemokraterna socialdemokraterna

Rekommenderade artiklar

Fler artiklar från samma avdelning