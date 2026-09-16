Debatt | Bistånd

KD borde skaffa sig nya samarbetspartner kring biståndet

Partiet bör ta avstånd från de senaste fyra årens politik snarare än försvara den, skriver Johan Büser, Per-Arne Håkansson och Anna-Carin Magnusson, Tro och Solidaritet (S), i en slutreplik.