Debatt | Bistånd
KD borde skaffa sig nya samarbetspartner kring biståndet
Partiet bör ta avstånd från de senaste fyra årens politik snarare än försvara den, skriver Johan Büser, Per-Arne Håkansson och Anna-Carin Magnusson, Tro och Solidaritet (S), i en slutreplik.
Under denna mandatperiod har Tidöregeringen fasat ut sitt biståndssamarbete med flera av de mest utsatta länderna i världen, skriver Johan Büser, Per-Arne Håkansson och Anna-Carin Magnusson, Tro och Solidaritet (S).
William Navarro, Riksdagen
Gudrun Brunegård (KD) skriver i en replik på vår debattartikel att Sverige ”inte skurit ner lika mycket i biståndet som andra länder gjort”, och att regeringens stora omläggning av biståndet bör kallas för ”effektiviseringar”. Vi delar inte Brunegårds bild.