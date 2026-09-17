Debatt | Muslimska väljare

Weiderud blandar fortfarande ihop muslimer och islamister

Jag kritiserar inte dialog med svenska muslimer. Min kritik gäller vilka organisationer Socialdemokraterna valde som samarbetspartner, skriver Sameh Egyptson i en slutreplik.

Att kritisera islamistiska organisationers politiska inflytande är inte att kritisera muslimer, skriver Sameh Egyptson.
Sameh Egyptson Sameh Egyptson teologie doktor i interreligiösa relationer & politisk islam. Kandidat till riksdagen (KD) 2026
Publicerad

I min första artikel i Dagen, Varför röstar muslimska väljare i så hög grad på vänsterblocket?, frågade jag varför muslimska väljare i så hög grad röstar på vänsterblocket och lyfte Socialdemokraternas organiserade samarbete med Sveriges muslimska råd.

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