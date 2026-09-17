Debatt | Muslimska väljare
Weiderud blandar fortfarande ihop muslimer och islamister
Jag kritiserar inte dialog med svenska muslimer. Min kritik gäller vilka organisationer Socialdemokraterna valde som samarbetspartner, skriver Sameh Egyptson i en slutreplik.
Att kritisera islamistiska organisationers politiska inflytande är inte att kritisera muslimer, skriver Sameh Egyptson.
Laila Berglund & Kallestad, Gorm
I min första artikel i Dagen, Varför röstar muslimska väljare i så hög grad på vänsterblocket?, frågade jag varför muslimska väljare i så hög grad röstar på vänsterblocket och lyfte Socialdemokraternas organiserade samarbete med Sveriges muslimska råd.