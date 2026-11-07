Kultur | Krönika

Carina Bergfeldt presenteras som årets julvärd under en julig pressträff hos SVT.

Josefin Lilja:
Satan har väldigt lite med julen att göra, Carina Bergfeldt

Det var då den kom, den mest opassande svordomen, som uppenbarligen fick inte bara mig att haja till

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Jag hade inte tänkt skriva denna krönika; det skulle nog vara att göra en hönsgård av en fjäder. Och det kanske det är. Men efter att ha läst ett och annat bedrövat Facebook-inlägg, och även hört någon som mejlat in till SVT:s redaktion av samma anledning, kunde jag inte hålla mig.

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