Kultur | Krönika
Carina Bergfeldt presenteras som årets julvärd under en julig pressträff hos SVT.
TT NYHETSBYRÅN
Josefin Lilja:
Satan har väldigt lite med julen att göra, Carina Bergfeldt
Det var då den kom, den mest opassande svordomen, som uppenbarligen fick inte bara mig att haja till
Jag hade inte tänkt skriva denna krönika; det skulle nog vara att göra en hönsgård av en fjäder. Och det kanske det är. Men efter att ha läst ett och annat bedrövat Facebook-inlägg, och även hört någon som mejlat in till SVT:s redaktion av samma anledning, kunde jag inte hålla mig.