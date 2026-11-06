Debatt | polyamorösa äktenskap

Därför vill jag att kyrkan bearbetar frågan om polyamori

Vi måste sluta prata om personer i flersamma relationer som om dessa inte redan är en del av våra församlingar, vår gemenskap, skriver Karin Janfalk (ÖKA) i en replik.

Vad vi som kyrka så småningom ska landa i behöver jag inte ha klart för mig just nu. Jag vill förlita mig på att vi kommer att ta detta steg för steg, skriver Karin Janfalk.
Karin Janfalk Karin Janfalk gruppledare i kyrkomötet för nomineringsgruppen Öppen kyrka (ÖKA)
Publicerad

År 2024 var jag som ledamot i kyrkomötet med och röstade fram förslaget att Svenska kyrkan skulle fortsätta att teologiskt bearbeta paraplybegreppet hbtqia+, samt göra en teologisk bearbetning av polyamori. Jag satt också i kyrkolivsutskottet där ärendet bereddes, där vi hade ett respektfullt och inlyssnande samtal – även om inte alla var helt samlade bakom förslaget som i slutändan låg till beslut.

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