Debatt | polyamorösa äktenskap
Därför vill jag att kyrkan bearbetar frågan om polyamori
Vi måste sluta prata om personer i flersamma relationer som om dessa inte redan är en del av våra församlingar, vår gemenskap, skriver Karin Janfalk (ÖKA) i en replik.
Vad vi som kyrka så småningom ska landa i behöver jag inte ha klart för mig just nu. Jag vill förlita mig på att vi kommer att ta detta steg för steg, skriver Karin Janfalk.
Arash Asadi, Magnus Aronson/Ikon
År 2024 var jag som ledamot i kyrkomötet med och röstade fram förslaget att Svenska kyrkan skulle fortsätta att teologiskt bearbeta paraplybegreppet hbtqia+, samt göra en teologisk bearbetning av polyamori. Jag satt också i kyrkolivsutskottet där ärendet bereddes, där vi hade ett respektfullt och inlyssnande samtal – även om inte alla var helt samlade bakom förslaget som i slutändan låg till beslut.