Snabba skratt men billiga bilder i ”Sten, lax och påse”

Sten, lax och påse Betyg: 3 av 5

Ålder: Från 8 år

Antal spelare: 2–4

Speltid: 15 minuter

Förlag: Kärnan

Genre: Sällskapsspel

I Sten, lax, påse vänder ni i tur och ordning upp kort med färggranna bilder. Finns det en blå lax på bilden ska alla försöka ta tag i den lilla trälaxen mitt på bordet – med vänster hand. Är laxen rosa gäller höger hand. Den som först rycker åt sig laxen får en poäng. Tar du laxen med fel hand, eller fanns det ingen lax på bilden, får du i stället en krok (minuspoäng) och riskerar att åka ut. Först till fyra poäng vinner.

Sten, lax, påse är ett rätt kul spel med extremt enkla regler, som testar reaktions­förmågan och lockade fram många skratt.

Sten, lax, påse är ett rätt kul spel med extremt enkla regler, som testar reaktions­förmågan och lockade fram många skratt. Minus för vad som ser ut som AI-genererade bilder, vilket ger ett billigt intryck. Observera också att unga ögon har betydligt lättare att urskilja laxarna än lite äldre. Efter några rundor lär man sig dessutom känna igen bilderna med laxar.