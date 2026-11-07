Lagom mycket tur i smarta logikspelet ”Got Five”

Got Five! Betyg: 4 av 5

Ålder: Från 8 år

Antal spelare: 2–4

Speltid: 15 minuter

Förlag: Blue Orange Games/Asmodee Nordics

Genre: Familjespel

Got Five! är ett spel som testar din logik och slutledningsförmåga. Du har fem brickor på din spelrad som du inte kan se, men du kan se alla andra spelares brickor.

Du prickar av motståndarnas siffror och dem som vänds upp på bordet för att till slut lista ut din egen okända serie. När du tror att du har identifierat dina siffror ropar du ”Got Five!” och läser upp dem i stigande ordning. Är du först med att lista ut din rad vinner du.

”Got Five” har en bra balans mellan slump och strategi och passar både dem som spelar strategiskt och dem som hellre litar på turen.

Got Five! har en bra balans mellan slump och strategi och passar både dem som spelar strategiskt och dem som hellre litar på turen. Valen du gör när du ber medspelarna om ledtrådar kan avgöra spelet. Spelet fungerar bra med två spelare, men får en annan dynamik med fyra.

Spelet är roligt både för att det blandar slump och strategi – och för att alla har en egen anteckningstavla med whiteboardpenna.